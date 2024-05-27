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У Балаклії перекрили ділянку дороги через пожежу та детонацію боєприпасів

У Балаклії перекрили ділянку дороги через пожежу та детонацію боєприпасів

27 травня у місті Балаклія на Харківщині через пожежу в лісовому масиві перекрили рух автотранспорту на ділянці дороги від цементного заводу до населеного пунтку Мілова.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

За даними Харкывськоъ ОВА, у Балаклії детонують боєприпаси, які залишили росіяни у 2022 році під час окупації.

«Боєприпаси спрацювали внаслідок лісової пожежі, яка виникла через російські обстріли. Пожежа виникла у Високобірському лісництві, горять щонайменше 7 гектарів хвойної підстилки», – йдеться в повідомленні.

В ОВА просять жителів ближніх населених пунктів зберігати спокій: рятувальники працюють над ліквідацією.

Агентство Телевидения Новости

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