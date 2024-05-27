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У Харкові збільшується кількість постраждалих, одна людина загинула

У Харкові збільшується кількість постраждалих, одна людина загинула

27 травня о 16:15 у Харкові пролунало два вибухи, зафіксовані влучання у Холодногірському та Шевченківському районах міста. 11 постраждалих, один загиблий.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі окупанти влучили в промзону. В Шевченківському районі удар стався неподалік житлових будинків. Попередньо, без постраждалих та руйнувань.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Холодногірському районі зазнали поранень 11 людей. Одна жінка загинула.

«Ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень», – написав він.

Агентство Телевидения Новости

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