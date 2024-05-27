Жертв в «Епіцентрі» могло бути набагато більше: у Харкові знайшли боєприпас, який не долетів до гіпермаркету

27 травня прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас на відстані близько у 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, це також УМПБ Д-30, який дивом 25 травня не долетів до будівельного гіпермаркету.

Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

«Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста», – зазначають правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости