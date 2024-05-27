Поліція ідентифікувала 14 тіл, знайдених в зруйнованому гіпермаркеті «Епіцентр» у Харкові

Поліція провела понад 67 досліджень для ідентифікації всіх загиблих на згарищі харківського гіпермаркету «Епіцентр».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули 16 цивільних осіб, з яких 14 ідентифіковані. Це 9 чоловіків, з яких один неповнолітній, а також п’ять жінок. У тому числі 12-річна дівчинка, яка разом з мамою відвідувала магазин. Травми різного ступеня тяжкості отримали 49 громадян.

Як повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, безвісти зниклими вважаються п’ять людей, з яких четверо – працівники гіпермаркету. Троє невідомих залишаються неідентифікованими.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, візуально неможливо впізнати жодну з вилучених на згарищі жертв.

На місці трагедії продовжуються роботи з розбору завалів та пошуку тіл людей. Також триває робота штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Відібрано 16 зразків букального епітелію у ймовірних родичів безвісно зниклих осіб.

«Звертаємося до всіх та просимо перевірити, де знаходяться їх родичі. Якщо є хоч малі сумніви, чи не були вони в момент удару в гіпермаркеті, просимо звернутися до поліції. Ми вважаємо, що не всі рідні загиблих звернулися до нас», – закликав керівник поліції Харківщини.

Всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102. Ідентифікація тіл триває.

Агентство Телевидения Новости