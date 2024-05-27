Росіяни скинули на Харків три авіаційні боєприпаси: один загиблий, 11 поранених

27 травня орієнтовно о 16:15 зс рф завдали трьох авіаударів по Харкову: одна людина загинула, 11 поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф.

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву продуктів харчування. Другий – у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Загинула жінка 47 років. Зазнали поранень 11 людей. Загибла та постраждалі – працівники вказаних підприємств.

У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости