Правоохоронці показали наслідки авіаударів по підприємствам в Холодногірському районі Харкова
27 травня орієнтовно о 16:15 зс рф завдали авіаударів по Харкову: 11 людей постраждали, одна жінка загинула.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий – у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.
Загинула жінка 47 років. Зазнали поранень 11 людей. Всі жертви – працівники підприємств, по яких били окупанти.
У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.
Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).