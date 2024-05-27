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Правоохоронці показали наслідки авіаударів по підприємствам в Холодногірському районі Харкова

Правоохоронці показали наслідки авіаударів по підприємствам в Холодногірському районі Харкова

27 травня орієнтовно о 16:15 зс рф завдали авіаударів по Харкову: 11 людей постраждали, одна жінка загинула.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий – у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Загинула жінка 47 років. Зазнали поранень 11 людей. Всі жертви – працівники підприємств, по яких били окупанти.

У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих.

Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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