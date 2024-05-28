Ворожий обстріл будівельного гіпермаркету Харкова: поліція ідентифікувала 16 тіл

Поліція ідентифікувала 16 тіл, виявлених на місці ворожого обстрілу у будівельному гіпермаркеті Харкова.

Вважаються зниклими безвісти двоє громадян, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці продовжують шукати їх рештки серед згарища гіпермаркету. Одна людина вважається неідентифікованою.

У пошуках рідних до правоохоронців звернулися та надали свої ДНК 16 громадян.

Станом на 12:00 28 травня внаслідок ракетного удару загинули 17 цивільних громадян, 49 отримали поранення, з яких 16 жінок та 33 чоловіки.

Поліція ідентифікувала 16 тіл загиблих. Особи двох чоловіків були встановлені одразу після обстрілу, ще 14 – за допомогою тесту ДНК ANDE. Одне тіло залишається не ідентифікованими. Робота у цьому напрямку триває.

За ніч криміналісти ідентифікували два тіла. Загиблими виявилися працівники торгового закладу. Один з загиблих батько восьмирічного хлопчика, який разом з мамою не дочекався повернення тата додому після обстрілу та прийшов здати ДНК для пошуку рідної людини.

Пошукова операція триває.В поліції нагадують – громадяни, які втратили зв’язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102.

Агентство Телевидения Новости