На Харківському напрямку окупанти припинили штурми

Оперативна інформація станом на 12.00 28.05.2024 щодо російського вторгнення.

Вже сьогодні, від початку доби, відбулося 45 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти здійснили сім авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів, 656 обстрілів позицій наших військ з різних типів озброєння. Також російські терористи задіяли для ударів 43 дрони-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи наших військ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем. За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 безповоротними.

Також знищено танк окупантів, дві артилерійські системи, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське шість атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

На Лиманському напрямку на цей час триває п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. Наші захисники успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник теж намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили та ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже чотири рази намагався покращити тактичне положення. Штурмові дії проводить неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами сил оборони. На даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

У підсумку, загальні втрати загарбників минулої доби склали близько півтори тисячі осіб.

Також ворог втратив 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 46 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости