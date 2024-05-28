Реклама азартних ігор та букмекерських контор в Україні відтепер під забороною

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови «Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.

«Внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2024 року № 566 «Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», доповнивши підпункт 1 після слів «порядок обмеження» словами «всіх форм», а після слів «шляхом обмеження» – словами, «а саме заборони», – йдеться у постанові.

Раніше цією постановою від 17 травня Кабмін встановив порядок обмеження реклами азартних ігор, а також інших позначень, під якими проводяться азартні ігри, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки ЗСУ та розповсюдження відповідного контекстного матеріалу.

Зазначається, що заборона діятиме до набрання чинності закону про боротьбу з ігровою залежністю, який наразі перебуває на розгляді Верховної ради.

Агентство Телевидения Новости