​​«Не шукайте нас, ми живі»: до поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по «Епіцентру» в Харкові

До штабу поліції, що розгорнуто біля зруйнованого 25 травня авіаударами гіпермаркету «Епіцентр», звернулися чоловік з дружиною, які змогли врятуватися після атаки на будівельний ТЦ.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В результаті ворожого обстрілу жінка зазнала незначних ушкоджень. Чоловік не постраждав.

Поліція продовжує встановлювати відвідувачів і працівників гіпермаркету, які імовірно могли бути у закладі під час ворожого авіаудару 25 травня. В цей же день штаб слідчого управління ГУНП в Харківській області розгорнув свою роботу поруч зі зруйнованим гіпермаркетом.

Дізнавшись про це з повідомлень поліції в соцмережах та телебаченню, 27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що 25 травня близько 16:00 вони були в магазині у відділі «Сад, город». В момент вибуху подружжя нічого не почуло, весь товар залишився на своїх місцях, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення. 67-річний чоловік залишився не ушкодженим, а у його 66-річної дружини порізи на щоці та ногах. До лікарні звертатися не стали. Вважають, що в цій ситуації – це щастя, що залишилися живими.

До штабу поліції прийшли спеціально, повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові.

Нагадаємо, 25 травня військові рф завдали удари двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 по будівельному гіпермаркету Харкова. Загинули 17 людей, 49 отримали поранення. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи на місці згарища тривають.

Агентство Телевидения Новости