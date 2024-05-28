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Пожежі в навчальному закладі та на фермі, вбита худоба: наслідки обстрілів Харківщини 28 травня
28 травня близько 17:00 зс рф завдали авіаударів по Київському району Харкова. Пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Також сьогодні близько 16:00 ворог здійснив авіатаки по Малоданилівській громаді. Відбулось загоряння ферми. Загинула худоба.
За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоданилівській ОТГ ворог застосував УМПБ Д-30.
Вдень російські військові здійснили обстріл с. Бугаївка Чугуївського району: горіла будівля навчального закладу.
27 травня через ворожий обстріл по с. Землянки Чугуївського району поранено двох чоловіків.