Пожежі в навчальному закладі та на фермі, вбита худоба: наслідки обстрілів Харківщини 28 травня

28 травня близько 17:00 зс рф завдали авіаударів по Київському району Харкова. Пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні близько 16:00 ворог здійснив авіатаки по Малоданилівській громаді. Відбулось загоряння ферми. Загинула худоба.

За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоданилівській ОТГ ворог застосував УМПБ Д-30.

Вдень російські військові здійснили обстріл с. Бугаївка Чугуївського району: горіла будівля навчального закладу.

27 травня через ворожий обстріл по с. Землянки Чугуївського району поранено двох чоловіків.

Агентство Телевидения Новости