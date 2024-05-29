Пошукові роботи в «Епіцентрі» у Харкові завершено

Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів по гіпермаркету «Епіцентр», яких завдали російські військові в суботу 25 травня.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії», – йдеться в повідомленні.

Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз.

«Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент», – повідомив Клименко.

Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости