Пошукові роботи в «Епіцентрі» у Харкові завершено
Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів по гіпермаркету «Епіцентр», яких завдали російські військові в суботу 25 травня.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
«Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії», – йдеться в повідомленні.
Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз.
«Також ми залучили кінологів – службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент», – повідомив Клименко.
Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини зазнали поранень.