Окупанти вдарили по Харківському району з авіації: один поранений

29 травня близько 16:20 зс рф завдали авіаудару по селу Руська Лозова Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Отримав поранення 82-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні.

У селі пошкоджено житлові будинки. Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту авіаційним боєприпасом.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости