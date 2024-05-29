Останньою знайшли керівницю «Садового центру»: в поліції розповіли про пошуки загиблих в харківському «Епіцентрі»

19 загиблих: 11 чоловіків, шість жінок та двоє дітей: пошукова операція в гіпермаркеті «Епіцентр» у Харкові завершена.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

В поліції показали схему «Епіцентру» з позначками та нотатками та розповіли, як проходили пошукові роботи. Слідчі вивчили години відеозаписів та кожну важливу деталь переносили на схему-мапу гіпермаркету. Саме так вдалося розшукати загиблих – місця, де їх бачили на відео, переносили на папір, і з рятувальниками та кінологами продовжували пошуки вже в будівлі.

«Останньою знайшли керівницю «Садового центру». Світлана, їй був 41 рік. В момент вибуху вона йшла разом з колегою в напрямку технічного приміщення», – йдеться в повідомленні.

Впізнати цих жінок, як і більшість інших загиблих, вдалося лише після дослідження ДНК. В деяких випадках криміналістам та слідчим доводилося відбирати зразки ДНК не лише у родичів, а й з особистих речей, які знаходили вдома у жертв.

«На жаль, наслідки удару по гіпермаркету були насправді жахливими – збирати рештки загиблих довелося буквально по частинам. А наші спеціалісти та рятувальники буквально просіювали попіл, щоби знайти придатні для ідентифікації фрагменти тіл», – зазначили в поліції.

Ще один чоловік, якого врятували з полум’я в день авіаудару по «Епіцентру», помер сьогодні в лікарні. Поранень зазнали 54 людини.

Агентство Телевидения Новости