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Захищала небо Харківщини: загинула бійчиня 80 ОДШБр

Захищала небо Харківщини: загинула бійчиня 80 ОДШБр

16 травня під час виконання бойового завдання в Харківській області внаслідок ракетного удару загинула головний сержант Катерина Закорецька.

Про це повідомляє виконком Люботинської міськради.

Після закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ Катерина Закорецька у 2013 році підписала контракт із ЗСУ і в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ захищала територіальну цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції.

Після початку повномасштабного вторгнення росії захисниця виконувала складні бойові завдання, захищаючи небо Харківщини. Загинула 16 травня внаслідок ракетного удару.

У 35-річної захисниці залишився 8-річний син та мама.

Агентство Телевидения Новости

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