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На Куп’янському напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції ЗСУ

На Куп’янському напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції ЗСУ

Армія рф не припиняє атаки вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині та Покровському напрямку. Станом на 20:30 29 травня загальна кількість наступальних та штурмових дій з боку окупантів зросла до 82.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж ще триває. Окупанти завдали двох авіаударів з території росії некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (рф) по району села Уди та скинули по Харківщині КАБ з напрямку міста Шебекіно (рф).

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Невського. Загалом з початку доби ворог провів тут 13 штурмових дій. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Агентство Телевидения Новости

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