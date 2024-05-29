На Куп’янському напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції ЗСУ

Армія рф не припиняє атаки вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині та Покровському напрямку. Станом на 20:30 29 травня загальна кількість наступальних та штурмових дій з боку окупантів зросла до 82.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж ще триває. Окупанти завдали двох авіаударів з території росії некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (рф) по району села Уди та скинули по Харківщині КАБ з напрямку міста Шебекіно (рф).

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Невського. Загалом з початку доби ворог провів тут 13 штурмових дій. Чотири боєзіткнення ще тривають.

Агентство Телевидения Новости