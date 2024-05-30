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На війні з рф загинув холодноярівець з Харківщини

На війні з рф загинув холодноярівець з Харківщини

На Харківщині у Богодухівській громаді попрощалася з військовослужбовцем Романом Малецьким.

Про це повідомляє Богодухівська міська рада.

45-річний захисник загинув 26 травня поблизу населеного пункту Дружківка Донецької області. На захист України Роман Малецький став у перші дні повномасштабного вторгнення.

«Солдат, водій відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 93-ї ОМБр «Холодний Яр» Роман був відданим військовій присязі на вірність українському народу та стійко виконував свій обов’язок, захищаючи волю і свободу нашої держави та всіх нас», – йдеться в повідомленні.

В останній путь Героя провели земляка рідні, друзі, бойові побратими, містяни.

Агентство Телевидения Новости

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