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Правоохоронці показали наслідки п’яти ударів ракетами С-300 по Харківському району

Правоохоронці показали наслідки п’яти ударів ракетами С-300 по Харківському району

Вночі 30 травня окупанти атакували Малоданилівську ОТГ на Харківщині: зруйновано та пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, близько 2:25 зс рф завдали масованих ракетних удари по Малоданилівській громаді. Під атакою ворога опинились цивільна інфраструктура та житловий масив.

Пошкоджено господарчі будівлі, гуртожитки, будинки. Повністю зруйнована дитячо-юнацька кінно-спортивна школа. У громаді сталась пожежа.

Попередньо, ворог вдарив пʼятьма ракетами типу С-300 з белгородської області рф.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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