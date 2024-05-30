У Харкові на місці нічного обстрілу працюють газовики

Харківські газовики усунули пошкодження газової системи після нічного обстрілу міста та відновлюють газопостачання до будинків.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі»

Газовики замінили пошкоджену ділянку газопроводу-вводу, який був посічений уламками, та провели обстеження газових мереж в осередку потрапляння ворожого снаряду. Наразі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повертають газопостачання мешканцям постраждалих будинків, які внаслідок обстрілу тимчасово залишились без газу. До двох багатоквартирних будинків відновлено газопостачання.

Агентство Телевидения Новости