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У Харкові на місці нічного обстрілу працюють газовики
Харківські газовики усунули пошкодження газової системи після нічного обстрілу міста та відновлюють газопостачання до будинків.
Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі»
Газовики замінили пошкоджену ділянку газопроводу-вводу, який був посічений уламками, та провели обстеження газових мереж в осередку потрапляння ворожого снаряду. Наразі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» повертають газопостачання мешканцям постраждалих будинків, які внаслідок обстрілу тимчасово залишились без газу. До двох багатоквартирних будинків відновлено газопостачання.