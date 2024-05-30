Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:41
Просмотров: 28

Окупанти зруйнували КАБами два магазини в Харківській області

Окупанти зруйнували КАБами два магазини в Харківській області

30 травня близько 10:00 внаслідок влучання двох КАБів по селу Юрченкове Вовчанської громади зруйновано два магазини. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Окрім того, приблизно о 12:00 у с. Колодязне Дворічанської громади через обстріли було пошкоджено приватний будинок. На щастя, без постраждалих.

Сьогодні ж близько 8:00 окупанти обстріляли з FPV-дронів с. Івашки Золочівської громади. Через це пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 