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Окупанти зруйнували КАБами два магазини в Харківській області
30 травня близько 10:00 внаслідок влучання двох КАБів по селу Юрченкове Вовчанської громади зруйновано два магазини. Постраждалих немає.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Окрім того, приблизно о 12:00 у с. Колодязне Дворічанської громади через обстріли було пошкоджено приватний будинок. На щастя, без постраждалих.
Сьогодні ж близько 8:00 окупанти обстріляли з FPV-дронів с. Івашки Золочівської громади. Через це пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.