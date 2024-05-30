Окупанти зруйнували КАБами два магазини в Харківській області

30 травня близько 10:00 внаслідок влучання двох КАБів по селу Юрченкове Вовчанської громади зруйновано два магазини. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Окрім того, приблизно о 12:00 у с. Колодязне Дворічанської громади через обстріли було пошкоджено приватний будинок. На щастя, без постраждалих.

Сьогодні ж близько 8:00 окупанти обстріляли з FPV-дронів с. Івашки Золочівської громади. Через це пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Ніхто не постраждав.

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