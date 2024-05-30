Волонтери передали харківським рятувальникам спеціальне обладнання та інструменти

Рятувальники Харківщини отримали від волонтерів сучасне спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, інструменти, тепловідбивний одяг та інше спорядження.

Про це повідомили в ДСНС України.

Допомогу надзвичайникам передала громадська організація «Проліска».

Надане обладнання допоможе рятувальникам ефективніше реагувати на надзвичайні події та оперативно під постійними ворожими обстрілами ліквідовувати їх наслідки, рятуючи людей і майно.

Передача допомоги стала можливою завдяки Управлінню ООН з координації гуманітарних справ, за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України та за сприяння Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости