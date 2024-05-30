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Волонтери передали харківським рятувальникам спеціальне обладнання та інструменти
Рятувальники Харківщини отримали від волонтерів сучасне спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, інструменти, тепловідбивний одяг та інше спорядження.
Про це повідомили в ДСНС України.
Допомогу надзвичайникам передала громадська організація «Проліска».
Надане обладнання допоможе рятувальникам ефективніше реагувати на надзвичайні події та оперативно під постійними ворожими обстрілами ліквідовувати їх наслідки, рятуючи людей і майно.
Передача допомоги стала можливою завдяки Управлінню ООН з координації гуманітарних справ, за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України та за сприяння Харківської ОВА.