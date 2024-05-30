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У будинку в Слобідському районі Харкова відновлено водопостачання після нічного обстрілу
Фахівці КП «Харківводоканал» після нічного обстрілу відновили водопостачання в будинку на вулиці Енергетичній у Слобідському районі.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За даними управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, внаслідок ракетної атаки була виведена з ладу система холодного водопостачання, через що в трубопроводі утворилася течія.
Нічна аварійна бригада оперативно перекрила водопостачання, в короткий термін замінила пошкоджену ділянку та відновила подачу води.