У будинку в Слобідському районі Харкова відновлено водопостачання після нічного обстрілу

Фахівці КП «Харківводоканал» після нічного обстрілу відновили водопостачання в будинку на вулиці Енергетичній у Слобідському районі.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, внаслідок ракетної атаки була виведена з ладу система холодного водопостачання, через що в трубопроводі утворилася течія.

Нічна аварійна бригада оперативно перекрила водопостачання, в короткий термін замінила пошкоджену ділянку та відновила подачу води.

Агентство Телевидения Новости