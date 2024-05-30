На Харківському напрямку загинула медикиня «Госпітальєрів» зі Львова

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна медикиня «Госпітальєрів» Ірина Цибух, позивний «Чека».

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ірина була львівʼянкою. Закінчила Львівську політехніку. Працювала журналісткою. Навчала медіаграмотності», – йдеться в повідомленні.

З 2014 року Ірина регулярно їздила на передову разом з добровольчим батальйоном «Госпітальєри». Допомагала евакуйовувати поранених захисників з найгарячіших точок.

Агентство Телевидения Новости