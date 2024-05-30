Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:08
Просмотров: 75

На Харківському напрямку загинула медикиня «Госпітальєрів» зі Львова

На Харківському напрямку загинула медикиня «Госпітальєрів» зі Львова

29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна медикиня «Госпітальєрів» Ірина Цибух, позивний «Чека».

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ірина була львівʼянкою. Закінчила Львівську політехніку. Працювала журналісткою. Навчала медіаграмотності», – йдеться в повідомленні.

З 2014 року Ірина регулярно їздила на передову разом з добровольчим батальйоном «Госпітальєри». Допомагала евакуйовувати поранених захисників з найгарячіших точок.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 