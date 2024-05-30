Внаслідок ударів двох ФАБів по прикордонню Харківщини важко поранений чоловік

Сьогодні зранку, 30 травня, окупанти завдали ударів КАБами по двох будівлях у селі Юрченкове.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Там зараз нелегко, цивільних забезпечують продуктами та медикаментами. 78-річний місцевий якраз ніс гуманітарку додому, коли ворог скинув дві бомби на цю вулицю», – розповів Болвінов.

Постраждалий дивом вижив, але стан тяжкий, медики боряться за його життя в Харкові, у нього відкрита черепно-мозкова травма та вибухові уламкові поранення.

Два магазини, повз які проходив цей чоловік, зруйновані, пошкоджені чотири житлові будинки.

Агентство Телевидения Новости