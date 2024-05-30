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Внаслідок ударів двох ФАБів по прикордонню Харківщини важко поранений чоловік

Внаслідок ударів двох ФАБів по прикордонню Харківщини важко поранений чоловік

Сьогодні зранку, 30 травня, окупанти завдали ударів КАБами по двох будівлях у селі Юрченкове.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Там зараз нелегко, цивільних забезпечують продуктами та медикаментами. 78-річний місцевий якраз ніс гуманітарку додому, коли ворог скинув дві бомби на цю вулицю», – розповів Болвінов.

Постраждалий дивом вижив, але стан тяжкий, медики боряться за його життя в Харкові, у нього відкрита черепно-мозкова травма та вибухові уламкові поранення.

Два магазини, повз які проходив цей чоловік, зруйновані, пошкоджені чотири житлові будинки.

Агентство Телевидения Новости

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