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Внаслідок ударів двох ФАБів по прикордонню Харківщини важко поранений чоловік
Сьогодні зранку, 30 травня, окупанти завдали ударів КАБами по двох будівлях у селі Юрченкове.
Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«Там зараз нелегко, цивільних забезпечують продуктами та медикаментами. 78-річний місцевий якраз ніс гуманітарку додому, коли ворог скинув дві бомби на цю вулицю», – розповів Болвінов.
Постраждалий дивом вижив, але стан тяжкий, медики боряться за його життя в Харкові, у нього відкрита черепно-мозкова травма та вибухові уламкові поранення.
Два магазини, повз які проходив цей чоловік, зруйновані, пошкоджені чотири житлові будинки.