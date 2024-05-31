25 жителів прифронтових громад вивезли працівники поліції Харківщини за день

30 травня поліцейські евакуювали з Вовчанської громади 23 людини, ще двох громадян з Липецької ТГ.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Евакуаційні заходи у Вовчанській та Липецькій територіальних громадах тривають щодня. Ворог постійно гатить з різного озброєння по прикордонню.

Працівники підрозділів поліції Харківщини об’їжджають населені пункти та буквально вмовляють людей залишити небезпечну територію.

Двоє чоловіків та жінка виїхали з Вовчанська на велосипеді. Поліцейські помітили їх біля села Симонівка, забрали та вивезли до волонтерів, які доставили громадян до Харкова.

Ще двох чоловіків виявили на повороті до селища Вільча. Вони йшли пішки з Вовчанська та сподівалися, що хтось їх підбере та допоможе дістатися безпечного місця.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів. З питань евакуації громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції 102 або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости