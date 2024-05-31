Складний, але необхідний крок: у Міненерго прокоментували підвищення тарифу на електроенергію

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Глущенко за підсумками засідання.

Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – сказав Галущенко.

За його словами, якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

«Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії», – наголосив міністр енергетики.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Агентство Телевидения Новости