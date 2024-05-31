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У Харкові відправили за ґрати чоловіка за зґвалтування малолітньої падчерки

У Харкові відправили за ґрати чоловіка за зґвалтування малолітньої падчерки

До 15 років увʼязнення засуджено жителя Ізюмщини, який ґвалтував свою неповнолітню падчерку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що з 2016 року на Ізюмщині чоловік проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її малолітньою донькою.

У 2017 році, коли дівчинці було лише 6 років, він вчиняв розпусні дії стосовно неї. У 2021 та 2023 роках чоловік ґвалтував дитину. Вказані дії фігурант вчиняв у ті моменти, коли матері дівчинки не було вдома.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Зловмисник додав, що все обвинувачення побудовано на психологічному тиску правоохоронців та неправдивих свідченнях матері дитини, з якою вони «не зійшлись характерами».

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав 34-річного чоловіка винним у вчиненні розпусних та сексуальних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою.

Вирок виніс Дзержинський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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