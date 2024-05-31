Оновлено графіки відключень світла в Харкові та області на 1–7 червня

В «Харківобленерго» склали нові графіки відключень електроенергії в Харкові та області з 1 по 7 червня

В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певних груп, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша вулиця, можна за допомогою наступної таблиці.

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