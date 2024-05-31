В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників

31 травня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)», – йдеться в повідомленні.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

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