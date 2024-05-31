Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:11
Просмотров: 54

В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників

В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників

31 травня за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)», – йдеться в повідомленні.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти  встановлять особи загиблих.

Тіла захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 