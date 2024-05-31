На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії

30 травня через ворожий обстріл у місті Вовчанськ Харківської області поранено волонтера зі Швейцарії.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.

31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району. Зазнали поранень двоє чоловіків 29 та 38 років. Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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