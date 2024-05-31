31.05.2024 23:08
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У Харкові в зруйнованій п’ятиповерхівці розбирають завали 55 рятувальників
Харківські рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого ракетного удару по житловій 5-поверхівці в Новобаварському районі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Наразі на місці події працюють 55 співробітників ДСНС та 11 одиниць аварійно-рятувальної техніки.
Загалом на місці проведення аварійно-пошукових робіт виявлено та вилучено п’ять загиблих.
Роботи тривають.