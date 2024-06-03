Відкрито провадження за фактом жорстокого поводження з українськими полоненими на Харківському напрямку

Під час моніторингу соціальних мереж прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн срср.

Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф.

Агентство Телевидения Новости