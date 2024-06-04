На Вовчанському напрямку прикордонники знищили інженерну техніку окупантів

Аеророзвідка Донецького прикордонного загону викриває та руйнує плани ворога з інженерного посилення позицій на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, днями бійці Держприкордонслужби зупинили спробу противника перемістити інженерну техніку до позицій. Ворожу ціль виявили та знищили на одній з польових доріг точним влучанням FPV-дрона.

Прикордонники продовжують пильно стежити та завдавати ударів по загарбниках, що вдерлись й на північ Харківщини.

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