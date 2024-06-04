Били КАБами як за графіком: наслідки обстрілів Руської Лозової на Харківщині

Волонтери допомагають жителям села Руська Лозова Харківського району, яке окупанти обстрілювали кілька днів поспіль.

Про це розповіли волонтери «Проліска – Харків».

«Руську Лозову на Харківщини ворог обстрілював, як за графіком, чотири дні поспіль по два КАБи на день скидали з авіації на приватний сектор села. Розбито 27 приватних будинків. КАБи перевернули догори дриґом городи, позносили дахи, вибили вікна та двері», – йдеться в повідомленні.

Двоє людей зазнали серйозних поранень.

Команда Гуманітарної місії «Проліска» привезла мешканцям розбитих будинків будівельні матеріали для швидкого ремонту. 27 родин, а це 77 людей отримали допомогу.

Агентство Телевидения Новости