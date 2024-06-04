Обстріл Куп’янська, пошкоджений навчальний заклад та база відпочинку: ситуація на Харківщині за добу

4 травня близько 7:00 окупанти обстріляли Куп’янськ, одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника ГУНП Харківської області Володимира Тимошка, чоловіка, який постраждав у Куп’янську, витягували з-під завалів.

«Сьогодні зранку рашисти гатили по Куп’янську. Горять житлові будинки, декілька приватних домоволодінь вщент зруйновані. З-під завалів витягли чоловіка», – написав Тимошко.

Як повідомляє Харківська ОВА, напередодні о 20:15 в селі Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка.

18:42 у Харкові на проспекті Любові Малої частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу навчального закладу. Постраждала жінка.

17:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Обстріл КАБ. Пошкоджено будівлю елеватора.

17:00 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину.

15:20 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу КАБ горіло 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхти, 1 катер.

12:00 м. Куп’янськ. Влучання на територію цивільного підприємства.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. Пʼять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Всього евакуювали 11 тисяч 629 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Фото: м. Куп‘янськ, наслідки ранкового обстрілу 4 червня

Агентство Телевидения Новости