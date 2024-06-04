У Куп’янську ворожий боєприпас влучив у житловий будинок

4 червня близько 6:30 окупанти завдали ударів по місту Куп’янськ на Харківщині, поранено чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Один з боєприпасів влучив у приватний будинок. Там виникла пожежа на площі 4 кв. м. Горіли зруйновані конструктивні елементи будинку. Внаслідок вибуху 59-річний власник оселі зазнав поранень.

До місця події прибули куп’янські рятувальники на двох оперативно-рятувальних автомобілях, а також медичний розрахунок колег з Київщини.

Пожежу швидко приборкали, а постраждалому надали допомогу.

Агентство Телевидения Новости