З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули 93 дитини

4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

За даними Харківської обласної прокуратури, з 24 лютого 2022 року на Харківщині російська армія забрала життя 93 дітей, ще 332 зазнали поранень.

Так, під час ракетного удару по Балаклії 1 червня постраждали 13 людей, серед них вісім дітей: двоє дівчат 4 і 9 років; шість хлопчиків. Найменшому постраждалому 2 роки 9 місяців, найстаршому – 17.

Агентство Телевидения Новости