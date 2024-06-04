Поліція показала наслідки ударів по Харківщині протягом доби

Протягом доби окупанти завдавали ударів з різного виду озброєння по Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах Харківщини, є постраждалі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

4 червня військові росії били по Куп’янську. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. З-під завалів дістали чоловіка. Пошкоджено будівлю приватного підприємства.

3 червня внаслідок влучання КАБів у селі Білий Колодязь пошкоджено житлові будинки, гаражі та господарчі споруди, елеватор, магазин, автомобілі. Зазнала поранень цивільна жінка.

По селу Хотімля військові рф завдали авіаційного удару двома керованими авіабомбами. Пошкоджено територію бази відпочинку, сталося загоряння лісової підстилки.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 24 житлові будинки, господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу з ворожого дрону в селі Вільча пошкоджено житловий будинок.

Агентство Телевидения Новости