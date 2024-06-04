У Харкові судитимуть чоловіка: добровільно пішов на співпрацю з ворогом

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста Ізюм місцевий мешканець добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду «чергового поліцейського ізолятора тимчасового тримання» у так званому «посте внутренней охраны Отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)».

Псевдоправоохоронець здійснював нагляд за затриманими особами. Серед людей, яких незаконно утримували, переважно були проукраїнськи налаштовані громадяни, які не бажали підкорюватися окупаційній владі.

Також колаборант контролював кожний крок незаконно затриманих осіб, щоб вони не втекли. Він перевіряв речі та приміщення камер ізолятора.

Правоохоронці викрили колаборанта в Ізюмі. За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости