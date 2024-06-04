У Харкові на перехресті вулиць Шатилівської та Ляпунова буде заборонений рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Шатилівська – вул. Ляпунова буде заборонений з 8:00 5 червня до 20:00 1 вересня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж в районі перехрестя.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Євгенія Єніна, Професора Отамановського, Юрія Шевельова, пр. Науки та іншими.

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