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Англійська отримала статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Англійська отримала статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні

Верховна Рада прийняла закон про статус англійської мови в Україні.

Про це у Telegram повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.  

Таке рішення підтримали 236 народних обранців.

«Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо, – зазначив Железняк.

Агентство Телевидения Новости

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