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Допомагав відновлювати залізничне сполучення на окупованій Харківщині: ворожий поплічник отримав 10 років

Допомагав відновлювати залізничне сполучення на окупованій Харківщині: ворожий поплічник отримав 10 років

За матеріалами СБУ до десяти років увʼязнення засуджено ворожого пособника, який займався військовою логістикою для окупантів на Куп’янській залізниці.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними правоохоронців, поплічник рашистів очолив базу палива виробничого підрозділу «Локомотивное депо Купянск» так званого державного підприємства «Купянская железная дорога» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що чоловік допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

За вказівкою рашистів зловмисник організовував перевезення особового складу, військової техніки та боєприпасів за допомогою залізничного транспорту з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Крім цього, пособник організував передачу устаткування та товарно-матеріальних цінностей місцевого підрозділу «Укрзалізниці» в користування країни-агресора.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника у лютому минулого року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 (Пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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