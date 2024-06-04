На Харківщині введено графіки аварійних відключень

Харківобленерго попереджає про запровадження графіків аварійних відключень світла у Харкові та області.

Про це повідомляє Харківобленерго.

У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб’єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії, йдеться в повідомленні.

Енергетики просять із розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання.

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