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На Харківщині введено графіки аварійних відключень
Харківобленерго попереджає про запровадження графіків аварійних відключень світла у Харкові та області.
Про це повідомляє Харківобленерго.
У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб’єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії, йдеться в повідомленні.
Енергетики просять із розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання.