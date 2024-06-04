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Продовжується евакуація населення з прикордоння Харківщини

Продовжується евакуація населення з прикордоння Харківщини

Поліцейські Харківщини продовжують здійснювати евакуацію мирного населення з прифронтових населених пунктів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

3 червня працівники відділення поліції № 2 Богодухівського РВП вивезли з сіл Івашки, Олександрівка та Тимофіївка Золочівської громади трьох дорослих та четверо дітей, які вирішили покинути небезпечну територію.

У селі Лиман Вовчанської територіальної громади поліцейські зустріли літніх чоловіка та жінку, які на велосипеді втікали від постійних бомбардувань. Їх передали волонтерам.

Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.

В поліції нагадують, що громадяни можуть звертатися на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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