Перед судом постане шанувальник «руського миру», мешканець Харківщини

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактами поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України, вчиненого в умовах воєнного стану, а також поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 114-2, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець села Черкаська Лозова, що на Харківщині, під час повномасштабного вторгнення рф на територію України переїхав жити до міста Полтава та працевлаштувався штампувальником на місцевому підприємстві.

У серпні 2023 року він зареєструвався у проросійській групі в месенджері «Телеграм». Мета цього чату — передавати російським кураторам інформацію про переміщення військової техніки по території України.

Фігурант використовував всі методи конспірації: писав повідомлення під нікнеймом, приховав номер, періодично видаляв листування та виходив з групи.

Чоловік спостерігав за переміщенням військової техніки ЗСУ та, зокрема, зафіксував маршрут руху в Полтаві іноземних танків, що були передані міжнародними партнерами як допомога Україні у відсічі збройної агресіі рф.

Зібрані дані обвинувачений надсилав у проросійський чат у вигляді текстових повідомлень. Там же чоловік ділився своїми поглядами, схвалюючи дії окупантів: «Крым уже освободили, спасибо». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що «харьковчане спокойно ждут освобождения» і запевняв, що українські захисники завдають ракетних ударів по мирному населенню.

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної експертизи.

Правоохоронці викрили чоловіка за місцем його проживання у Полтаві. На суд він очікує, перебуваючи під вартою.

Чоловіка судитимуть у Київському районному суді Полтави. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости