Харків’яни вибороли 1 золоту та 2 бронзові медалі міжнародних змагань з дзюдо

Харківські дзюдоїсти здобули 1 золоту та 2 бронзові медалі міжнародних змагань.

Кубок Європи з дзюдо U15 «UROPEAN JUDO HOPES CUP 2024» відбувся 1 та 2 червня в Угорщині, повідомляє ХОВА.

Переможцем змагань став Захар Замай. У ваговій категорії понад 73 кг він успішно дійшов до фіналу, де здолав суперника з Угорщини.

Бронзовими призерами Кубка стали Михайло Авходєєв (вагова до 50кг) та Арман Хачатрян (вагова до 66 кг).

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