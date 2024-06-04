Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку та застосовують авіацію

Оперативна інформація станом на 17.00 04.06.2024 щодо російського вторгнення.

Під ударами агресора перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, з напрямку Шебекіно (рф) по Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, Оскіл та Ветеринарне атакував вертольотами МІ-8 з використанням по 10 НАРів (некерованих авіаційних ракет) на кожен населений пункт.

Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

На Краматорському напрямку триває бій в районі Андріївки. Водночас ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони тут відбили вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають.

Противник атакує за підтримки авіації. По Архангельському завдано удару трьома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував 10 НАРами.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64.

Агентство Телевидения Новости