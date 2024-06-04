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Український боксер Олександр Усік буде зніматися у голлівудському фільмі

Український боксер Олександр Усік буде зніматися у голлівудському фільмі

Новоспечений абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик зніметься у голлівудському фільмі.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Олександр підтвердив інформацію, що зніметься у фільмі «Машина, що трощить». Фільм буде про колишню зірку UFC Марка Керра, роль якого зіграє зірковий актор Двейн Джонсон.

Усик у цьому фільмі зіграє роль легендарного українського бійця ММА з Харківщини Ігоря Вовчанчина, який за свою кар’єру двічі бився з Керром – одного разу виграв нокаутом, але поєдинок отримав статус такого «що не відбувся» через заборонені удари, а в другому бою програв одноголосним рішенням суддів.

Прем’єра фільму очікується у 2025 році.

Агентство Телевидения Новости

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