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Трамвай №27 у Харкові тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

Трамвай №27 у Харкові тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 5 червня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

У зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

Агентство Телевидения Новости

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