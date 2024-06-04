На Харківщині відкрили меморіальну дошку енергетікам, які загинули на війні

У Близнюках на Харківщині відкрито меморіальні дошки загиблим на війні енергетикам.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Біля будівлі Близнюківського району електричних мереж (РЕМ) та Близнюківського району з розподілу електроенергії (РРЕ) АТ «Харківобленерго» встановлено стенд з чотирма меморіальними дошками в пам’ять про загиблих на війні працівників підрозділів.

У заході взяли участь голова профспілки товариства Ірина Шевчук, заступник технічного директора Олександр Кишинський, начальник Управління інформаційної політики та роботи зі споживачами Володимир Скічко, рідні та колеги героїв.

Олександр Кожушко, Сергій Гриненко, Цолак Гарібян та Володимир Кокін одразу стали на захист Батьківщини після початку повномасштабного вторгнення і, на жаль, загинули у перші ж місяці війни.

У листопаді 2021 року Олександр прийшов до Харківобленерго працювати електромонтером. З першого ж дня війни Олександра мобілізували до війська.

Олександр Кожушко загинув 22 квітня 2022 року від кулі снайпера.

Водії Близнюківського РРЕ 26-річний Цолак Гарібян та 32-річний Сергій Гриненко загинули в один день, 27 квітня 2022 року. Це сталося в бою з окупантами біля села Сороківка Харківської області.

Найстаршому з хлопців, Володимиру Кокіну, було 39. У 2003 році прийшов до Харківобленерго, багато років працював електромонтером у місцевому РЕМ.

У вересні 2022 року стало відомо, що солдат Володимир Кокін, який з 20 липня вважався зниклим безвісти, загинув поблизу населеного пункту Гракове Харківської області.

Олександр, Цолак, Сергій та Володимир нагороджені орденами «За мужність» III ступеня (посмертно).

Агентство Телевидения Новости